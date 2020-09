58-aastane Raivo leiti täna soost elusana

«Väga hea meel on tõdeda, et Raivo leidmiseks tegid koostööd nii mitmed erinevad asutused ja ka vabatahtlikud ning mehe lähedased-tuttavad. Sellistel hetkedel, mil mängus on inimelu, peab väga kiirelt ja operatiivselt ühtse meeskonnana tegutsema ning Raivo juhtumi puhul võime öelda, et see õnnestus suurepäraselt,» sõnas Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila, kes tänahommikusi otsinguid juhtis.