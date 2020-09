Viljandi linn keelas uute avalike ürituste korraldamise

Juba väljastatud avaliku sündmuse lubasid linn tagasi ei võta, kuid palub tungivalt, et korraldajad järgiksid terviseameti soovitusi, mis on avaldatud ameti kodulehel ja meedias, teatas linnavalitsuse pressiesindaja BNS-ile.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et linn järgib nädalavahetusel avaldatud terviseameti soovitust üritused 3-4 nädalat edasi lükata ja hoiab koroonaviiruse levikul silma peal. «Viljandis pole seni koroonaviiruse puhangut tekkinud ja soovime, et see nii ka jääks. Omalt poolt me järgneval kolmel nädalal uusi avaliku ürituse lubasid välja ei anna ja ise avalikke üritusi ei planeeri. Kõigi juba kavandatud ürituste ja siseruumides toimuvate sündmuste korraldajatel soovitame kaaluda oma ürituse edasi lükkamist või ära jätmist. Kui sündmus siiski toimub, tuleb tagada käte desinfitseerimisvahendi ja kaitsemaskide kättesaadavus kõigile külastajatele,» ütles linnapea.