Riigireeturitelt ja terroristidelt plaanitakse edaspidi Eesti kodakondsus ära võtta

Põhiseaduskomisjoni esimehe Paul Puustusmaa sõnul on tegemist olulise kaalutlusküsimusega, mis lisab meie õigusruumi paindlikkust. «Oluline on seejuures see, et valitsus saab kodakondust ära võtta üksnes kõige raskemate riigivastaste kuritegude puhul,» rääkis Puustusmaa. Ta täpsustas ka, et sünniga Eesti kodakondsuse omandanud kodanikelt Eesti riik kodakondsust ära ei võta.