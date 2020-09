Turismiettevõtjad vautšerisüsteemi ei taha: need külvavad ebavõrdsust ja on atraktiivsed vaid SPAdele

«EVEA teeb ettepaneku pakkuda kriisis enim kannatanud ettevõtete toetamiseks osalist maksutagastust nende eelmise kalendriaasta tasutud riigimaksude baasil. Toonitame, et arvesse tuleks võtta kõik riigimaksud, mitte vaid tööjõumaksud. Meede on sihitud konkreetsetele tegevusvaldkondadele, kus käibelangus on pikaajaline ja väga suur,» kirjutab ettevõtjate katuseorganisatsioon valitsusele saadetud kirjas.