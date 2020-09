Madise: vaidluse jõudmine riigikohtusse on riigielu normaalne käik

Õiguskantsler märkis, et tal on hea meel on selle üle, et põhiseadus näeb ette väikeriigile kohase säästliku, tulemusliku ja kiire põhiseaduslikkuse järelevalve korra. «Kui aga mõni vaidlus jõuab Riigikohtusse, siis ka see on riigielu täiesti normaalne käik,» märkis Madise.