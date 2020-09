Valitsuse ühisavaldus ⟩ Koroonaviiruse leviku peatamiseks peame ühiselt pingutama

«Eestis on toimunud koroonaviiruse leviku hüppeline tõus ning lähinädalad on otsustavad, kas suudame viiruse suurema laine rahvastiku hulgas peatada. Viiruse leviku kontrollimine on vajalik meile kõigile ja tervele Eesti ühiskonnale, et vältida uuesti rangemate piiravate meetmete kehtestamist iga Eesti inimese tervise kaitseks. Usume Eesti inimeste mõistlikkusse käitumisse, mis aitas meil varakevadel alanud haiguspuhanguga edukalt toime tulla,» kirjutas valitsus pöördumises.