Maanteeamet: neljarealiste teede valmisehitamiseks kulub pigem 15 aastat

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani sõnul on Eestil ka Euroopa Liidu ees eesmärk, et põhivõrgustik peab olema 2030. aastal teede osas valmis: «Selline plaan on ettevõetud jah, et kui saabub aasta 2030 eks me siis näe, kas me jõudsime nii-öelda selleks hetkeks valmis või ei jõudnud,» rääkis ta «Aktuaalsele kaamerale».