Reps Tallinna koolidest: täna mõistavad kõik, et nii kiiret reageeringut polnud vaja

Tallinna linnavalitsus hakkas septembri teisel nädalal rääkima niinimetatud kollasest stsenaariumist, mis muuhulgas tähendanuks vanemates kooliastmetes osaliselt distantsõppele minekut. Haridusminister Mailis Reps nentis «Esimeses stuudios», et tegu oli osalise ülereageerimisega.

«See, et Tallinn läks sellise nakatumise peale kevadel kollasesse, oli kindlasti põhjendatud. Ma usun, et täna kõik mõistavad, et nii kiiret kõike koole puudutavat reageeringut ei ole vaja. Aga kui vaadata, kuidas koolid täna on reageerinud - jätame esimesed 24 tundi kõrvale - , siis minu hinnangul on olnud see täiesti adekvaatne.»

Samas on Eestis juba koole, kes läinud kollektiivselt distantsõppele. Täna teatas säärasest otsusest Sillamäe gümnaasium. Repsi sõnul pole olukord siiski kevadega võrreldav ning koole massiliselt sulgema ei hakata. «See otsus läheb väga hästi [valitsuse sõnumitega] kokku kahel põhjusel. Esimene on see, et me ei sulge neid väga-väga pikaks ajaks, vaid need on ajutised meetmed - need on ainult kahenädalaseks perioodiks. Kui sel ajal ei tule uusi nakatumisi, siis jätkub koolitöö võimalikult tavapäraselt.»

«Teiseks, väga oluline on, et vaadatakse piirkondlikult. See, et Sillamäel oli juhtum, ei tähenda, et Viljandimaal või Hiiumaal peaks koole sulgema. Tuleb vaadata piirkondi ja koguaeg jälgida, mida piirkonna kriisikomisjon otsustab,» selgitas Reps.

Haridusministri sõnul pingutavad ka haridusasutused, et õpilaste kontaktide hulka piiarata. «Koolid on väga palju mõelnud, et ristkontakte oleks kooli seas vähe. Vahetundide ajal on paljud lapsed ainult oma koridorides,» tõi minister välja.

Samas tõdes minister, et osadel juhtudel pole erinevate õpilasrühmade kokkupuudete vältimine võimalik. Näiteks juhul, kui kasutatakse rohkesti koolibussi. «Aga tõesti – kui koolitransport on väga tihe ja koolibussis on erivanuserühmad segamini, siis see võib paratamatult tähendada, et karantiini läheb kogu kool kaheks nädalaks. Kõige keerulisem on see, kui osad aineõpetajad ja klassid on kodus, aga samal ajal tuleb töötada nii kontakt - kui ka distantsõppes,» lisas minister.