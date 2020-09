FOTOD ⟩ Prokurör küsib Peeter Helmele 1,5 aastast tingimisi vangistust

Süüdistuse järgi kasutas Peeter Helme interneti jututoas «Armastusesaal» kasutajanime m41tln. Selle esmapilgul tähenduseta ja suvalise sümbolite kombinatsiooni valis Helme teadlikult enda iseloomustamiseks: mees, 41-aastane, elab Tallinnas. Seesugune viis enda esitlemiseks on seal tavapärane: piisavalt palju, et teistel oleks infot privaatse vestluskaaslase valimisel, ja piisavalt vähe, et siiski oma anonüümsus säilitada.

Et Helme pidas agenti lapseks, tõestab vanemprokurör Andra Silla sõnul muuhulgas tema esimene pöördumine: «Tere! Mis nii noore tüdruku siia toob?» Järgneva kahe kuu jooksul leidis aset vestlus, kus Helme korduvalt rääkis lastega seksimise normaalsusest, oma kogemustest kümne- ja kaheksa-aastastega ning uuris vestluspartneri kogemuste kohta. Vanemprokuröri sõnul on see sisult lapseealise seksuaalne ahvatlemine, mille eest varemgi inimesi kohtus süüdi on mõistetud. Helme sõnul ei olnud tema vestluses mingeid ahvatlemise katseid. «Oli vaid üldine seksuaalteemaline vestlus,» selgitas ta.