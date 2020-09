Sotsid liitusid Helme umbusaldamisega

«Minister Martin Helme valetamised ja teod näitavad, et omade eelistamine ja läbipaistva riigijuhtimise eiramine on tema korduv muster. Selline teenel ja vastuteenetel rajanev juhtimisstiil ei ole Eestis mitte mingil juhul lubatud ega seaduspärane. Nüüd on peaminister Jüri Ratase kord võtta seisukoht, kas Eesti ikkagi on jätkuvalt õigusriik või võib iga valitsuse liige käituda ainuisikuliselt täpselt nii nagu ta heaks arvab ning kas Martin Helme väärib ikkagi kohta valitsuses,» ütles erakonna esimees Indrek Saar.