Kõlvart: Aini Härmi käitumine ei ole vastuvõetav

«Mina loomulikult saan kinnitada ka enda poolt, et esiteks linna süsteemi töötajatel ei ole mingit põhjust arvata, et sellisel viisil saab kedagi mõjutada. Tuleb lahus hoida inimeste emotsionaalne konflikt ja süsteemne töökorraldus. Need on ikkagi erinevad asjad.

«Kindlasti see ei ole see meede, mida me ootame meie juhtidelt ja iga juht peab sellest ka aru saama. Samas, kui vaadata juriidilist aspekti, siis pole mõtet tekitada täiendavat juriidilist segadust. See ei ole administratiivne vaidlus, vaid see on inimeste vaheline konflikt, mida üks pool püüab tsiviilõiguse alusel lahendada. Kordan veelkord: linna juhid ei peaks niimoodi käituma. Aga me ei saa ka inimeste õigusi ära võtta. Kui inimene otsustas enda õigusi ja enda au kaitsta tsiviilõiguse alusel, siis keegi ei saa seda keelata. Aga järeldusi me loomulikult tegime. Me tegime järelduse, et selline käitumine ei ole vastuvõetav. Sest iga juht peab aru saama, et see, mida ta teeb, on ka linna maine küsimus,» lisas ta.