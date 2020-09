Riigikogu nimetas Urmas Volensi riigikohtunikuks

Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud riigikogu otsuse «Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine» seletuskirjas märgiti, et Volens on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine töökogemus justiitsministeeriumi erinevatel ametikohtadel võimaldab tal panustada riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse arendamisesse. Volens on töötanud advokaadibüroodes vandeadvokaadina, justiitsministeeriumis ja ka näiteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilprotsessi dotsendina.