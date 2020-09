Eesti toetab Moria pagulaslaagri asukaid rahaliselt

Vabariigi valitsuse reservist eraldatakse välisministeeriumile 50 000 eurot, et toetada Moria pagulaslaagri põlengu tagajärjel peavarjuta jäänud põgenike olukorra leevendamist.

Sinna jäänud migrantide vastuvõtmiseks on tehtud hulk ettepanekuid, kuid tuhanded on jäänud endiselt vaeslapse ossa ning umbes 9000 on ümber asustatud uutesse ajutistesse rajatistesse Kreekas.