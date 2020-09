«Minna ei taha, kuid jääda ei saa»: Vabamus arutatakse 1944. aasta massipõgenemise ajaloolist tähtsust

Seminari korraldaja, Ülemaailmse Eestlaste Keksnõukogu abiesimees poliitikadoktor Iivi Zajedova ütles Postimehele, et 1944. aasta punaarmee ja nõukogude terrori eest 80 000 eestlase põgenemise ajaloolist tähtsust ei ole tänapäeval piisavalt teadvustatud. Kuid ka noored põlvkonnad peavad teadma, et päästes põgenemisega oma elu, lõid kümned tuhanded eestlased vabasse maailma tugeva eestlaste kogukonna. Pagulaseestlased tegid koos läände jäänud eesti diplomaatidega kõigi okupatsiooniaastate jooksul suurt tööd, et Eesti okupeerimise mittetunnustamise poliitika juhtivates lääneriikides oleks jätkuv.

Tema sõnul ei ole see ka tänapäeva mõistes minevik, kui maailm on uues kriisis. «Iga koolilaps peaks teadvustama, et suur põgenemine on lahutamatu osa eestlaste loost. Ilma paguluseta oleks meie iseseisvuse taastamine 1918. aastal välja kuulutatud Eesti Vabariigi õigusjärglasena olnud praktiliselt võimatu ülesanne.»