Euroopa keeltepäeval saab Kuressaares tutvuda 17 keelega

Lasteraamatule «Alice Imedemaal» on tänavu pühendatud ka keeltepäeva traditsiooniline raadiomäng. 25. septembri hommikul kella 7-st kuni 26. septembri õhtul kella 19-ni on kõigil võimalus kuulata Vikerraadio kodulehel Tallinna Euroopa Kooli õpilaste ja õpetajate esituses lõiku raamatust ning arvata ära, millises keeles see kõlab. Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni Eesti esindus välja pannud tahvelarvuti, lisaks loositakse välja kaks piletit samanimelisele balletietendusele Estonia teatris ning hulgaliselt väiksemaid auhindu. Kuni 26. septembrini saab mängida ka keeleteemalist digimängu, mille peaauhind on samuti tahvelarvuti ning klasside arvestuses matk Eestimaa looduses. Auhinnasaajad selgitatakse välja ja avaldatakse Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kodulehel ja Facebookis nädala jooksul.