Eestlased saavad nüüdsest näha pikemat ja täpsemat ilmaennustust

«Keskkonnaagentuuri eesmärk on edastada võimalikult kvaliteetset ilmaprognoosi, mille eelduseks on parimate ja kaasaegsemate meetodite ning mudelite kasutamine. ECMWF on sõltumatu Euroopa riikide organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on prognoosmudeli abil parima ilmaprognoosi koostamine üle maailma. Uuele alusmudelile üleminek tähendab seda, et kui varasemalt sai Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse kodulehel mudeli ilmaprognoosi näha ette kuni 54 tundi, siis ECMWF ilmaprognoosi on võimalik ette vaadata kuni 90 tundi. Lisaks on see ka senisest täpsem,» ütles Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala. Mudelprognoos uueneb iga kuue tunni tagant.