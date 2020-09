Ratas: kohtumisel oli juttu ka Estonia vraki dokumentaalist

Striimikanal Dplay näitab uut viieosalist dokumentaalsarja, milles uuritakse 28. septembril 1994 aset leidnud merekatastroofi ja selle põhjuseid. Sarjas püütakse leida vastust küsimusele, miks Estonia tegelikult uppus.

Dokumentaalsarja näeb laeva uppumise 26. aastapäeval Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Sarja tegijate sõnul näitavad nad seni avaldamata informatsiooni Läänemere Titanicuks kutsutud laevast. «Tahame näidata, mis tegelikult juhtus ning anda vastuseid nii ohvrite omastele kui ka laevahukust eluga pääsenutele,» sõnas dokumentaalsaatesarja teinud Rootsi produktsioonifirma Monster režissöör Henrik Evertsson.

«Teame, et see traagiline ja kurb päev tuleb taas 28. septembril, kui möödub Estonia hukust 26 aastat,» lausus Ratas. Tema sõnul otsustasid nad Soome ja Rootsi kolleegiga, et tuleb dokumentaal ära vaadata. «Mis need uued kaadrid on, kui neid seal üldse on,» märkis Ratas.

«Väga oluline on see, et nad peavad olema kooskõlas hauarahu kokkuleppega,» lausus Ratas.

Peaminister kinnitas, et ta pole dokumentaali näinud ning ega kommenteerida, mis seal dokumentaalis on. «Ma ei pea õigeks, et peame haurahu kokkulepet avama. Loomulikult selles küsimuses tegutseme koos,» selgitas Ratas.