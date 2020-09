Kiik: eesmärk on vältida riigi kinnipanekut nagu kevadel

Ministri sõnul on Eestis hädaolukorra oht, mida mõjutab suuresti nakatunute arvu kiire tõus. «Hädaolukorda mõõdetakse selle järgi, kas haiglasüsteem tuleb toime nakatunute arvuga, kas on toimepidevuse tõsiseid häireid. Täna me võime öelda, et oleme hädaolukorra ohus ehk senise trendi jätkudes varem või hiljem asi muutub kriitiliseks,» selgitas ta ja lisas, et eesmärk on see trend muuta.