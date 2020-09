The Tall Ships Races Tallinn 2021 kutsub Eesti noori rahvusvahelisele purjeõpperegatile

Regatile saavad kandideerida kõik noored purjetamishuvilised üle Eesti, kusjuures eelnev purjetamiskogemus ei ole vajalik. Tallinna noorte osalemist purjeõppel toetab Tallinna linn stipendiumiga.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev sõnas, et Tallinnas peatuval The Tall Ships Races õpperegatil purjetavad noored saavad osa suurest seiklusest, omandavad purjetamiskogemusi ning seda rahvusvahelises meeskonnas. «Regati muudab eriliseks Eestis harva nähtavad suured ajaloolised purjelaevad ning meeskondade koosseis – vähemalt pooled meeskonna liikmetest on eri riikidest pärit 15–25-aastased noored, kes on välja valitud sadade soovijate seast ning kellest nii mõnigi on tegemas oma elu esimest meresõitu,» selgitas ta. Igal purjelaeval on pikaaegse kogemusega professionaalne meeskond, kes tagab noore purjetaja turvalisuse ja kvaliteetse purjeõppeprogrammi.

Purjeõppel osalemiseks tuleb kõigil soovijatel hiljemalt 26. oktoobriks täita ankeet veebilehel tallshipstallinn.ee ning saata motivatsioonikiri. Noored, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinnas, saavad taotleda linnalt kulude katteks stipendiumi. Etapil osalemise orienteeruv hind on 700 kuni 1500 eurot sõltuvalt laevast ja valitud etapist ning see sisaldab kohta regati ühel etapil, vajadusel transporti valitud etapi algus- või lõpusadamasse, toitlustust ja ööbimist laevas. Juhul, kui osalejal on võimalik kõik kulud ise katta, ei pea ta konkursil osalema ning talle on koht purjeõppe regatil tagatud.

Tallinn toetab 165 noore osalemist purjeõpperegatil

«The Tall Ships Races 2021 sadamalinnana pakub Tallinn 165-le pealinna noorele võimalust osaleda purjeõpperegatil soodustingimustel. See tähendab, et tasuda tuleb vaid omaosalustasu 200 eurot ning ülejäänud kulud katab Tallinn,» rääkis Belobrovtsev. Kuni 80 purjetamishuvilisele, kes on pärit vähekindlustatud peredest, on osalemine sel elumuutval seiklusel päris tasuta.

Purjeõppele saavad kandideerida noored, kes on võistluse toimumise ajal (30. juuni – 31. juuli 2021) vanuses 15–25 aastat. Noortel on võimalus osaleda regati esimesel etapil 30. juuni – 5. juuli 2021 marsruudil Klaipeda (Leedu) – Turu (Soome), cruise-in-company etapil 8. – 15. juuli 2021 Turu (Soome) – Tallinn (Eesti), teisel etapil 18. juuli – 22. juuli 2021 marsruudil Tallinn (Eesti) – Maarianhamina (Ahvenamaa) või kolmandal etapil 25. – 31. juuli 2021 marsruudil Maarianhamina (Ahvenamaa) – Szczecin (Poola).

Lisaks Tallinnale kaasavad noori The Tall Ships Races 2021 purjeõppele ka Põhja-Sakala, Harku ja Kose vald ning Tartu, Pärnu, Haapsalu, Tapa ja Kuressaare.