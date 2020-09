FOTO ⟩ Koolilapsed raudteel: Tartus viidi tund läbi keelatud kohas

Sotsiaalmeedias kulutulena levinud pilt sai palju tagasisidet erinevatelt ametitelt kui ka murelikelt kodanikelt. Kommentaariumis leidus neid, kelle silmis piisas turvalisuseks õpetaja kohalolekust, ent ka neid, kes meenutasid seadusega sätestatud raudteel viibimise keeldu.

«Politseile teatati täna kell 13.24, et Tartus Maasika tänava juures peab üks õpetaja lastega tundi ning lapsed istuvad raudteel. Patrulli saabudes istusid kolm 12-aastast last raudteel ja joonistasid,» kirjeldas Tartu politseijaoksonna välijuht Maido Kolk. «Politseinikud vestlesid õpetajaga raudteeohutuse teemal ja selgitasid, raudtee ei ole kindlasti koht, kus koolitundi läbi viia. Raudteel istumine on äärmiselt ohtlik ning õpetaja poolt sellise käitumise lubamine ja julgustamine annab lastele väga halva eeskuju liiklusohutusest,» lisas ta.

Tartu Variku kooli direktor Peeter Kikase sõnul on selline käitumine lubamatu ja vestlused õpetajaga jätkuvad esmaspäeval. «Loomulikult on see täiesti vastuvõetamatu tegu. Ma ei ole koolijuhina tulnud mitte kunagi selle peale, et ma peaksin õpetajatele rääkima, et ei tohi minna lastega raudteele,» ütles direktor Postimehele.

Eesti raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles kommenteeris, et koostöös Operation Lifesave Estoniaga võeti asjaosalistega ka ühendust. «See on väga vale käitumine. Kohe kindlasti ei ole raudtee ületamise koht mõeldud ajaveetmiseks või veel vähem õpilaste tunni läbiviimiseks,» ütles Lilles. «See on kohe kindlasti meie poolt väga taunitud käitumine.»