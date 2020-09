Tallinnast on sellel aastal eemaldatud 576 romu või uinuvat sõidukit

Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli selgitas, et tänase päeva seisuga, kus mupo inspektorid on sekkunud ja selgitanud omanikele, siis on tänavapildist eemaldatud kokku 576 sõidukit.

Jaanuaris 61

Veebruaris 50

Märtsis 49

Aprillis 62

Mais 97

Juunis 93

Juulis 57

Augustis 31

Septembris 76

Linnamäe teel asuvasse romuparklasse on mupo hoiule võtnud 21 sõidukit. «Käitlejale utiliseerimiseks oleme ise üle andnud 64 sõidukit ja töös on hetkel ligi 250 sõiduki menetlemine,» selgitas Uudeväli.

Millises piirkonnas on romudega suured probleemid?

Enim probleeme romudega on meie magalate piirkondades Õismäel, Mustamäel, Lasnamäel ja Põhja Tallinnas, kõige vähem romusid kohtab aga kesklinnas.

«Eeldatavasti võib selle põhjuseks olla asjaolu, et Kesklinnas on tasuline parkimine. On päris palju juhtumeid, kus sõidukil puuduvad numbrimärgid või tal on välisriigi numbrid, mis oluliselt raskendab omanike kättesaamist,» selgitas Uudeväli. «Enamasti on siiski tegemist nö «uinuva sõidukiga», mitte romuga, kuid siiski üritavad inspektorid omanikuga ühendust saada ja paluda tal sõiduk ära viia,» lausus Uudeväli.

Uudevälja sõnul on jõude seisvad või hüljatud sõidukid potentsiaalsed ohu allikad. On olnud juhuseid, kus neid pannakse põlema ja selle tõttu on saanud ja võib ka tulevikus saada kannatada teiste isikute vara.