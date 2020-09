Üle 2000 uue välistudengi said tervitus- ja sisseelamismaterjalid

Kui eelmisel õppeaastal said tervitusmaterjalid ligi 3500 uut välistudengit, siis alanud õppeaastal on õpinguid alustanud välistudengite arv väiksem. Welcome Bag sisaldas sellel aastal muu hulgas trükist «Survival Guide for International Students», Eestis töötamise võimalusi tutvustavat infot algatuselt Work in Estonia ning e-residentsuse infomaterjale.