SDE: eurorahade jagamisel tuleb arvestada piirkondlike eripäradega

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et vähemalt kolmandiku euroraha otsustamine maakondades ja regioonides seatud eesmärkide järgi, annab kohapeale võimekuse mõjutada töökohtade loomist ja ettevõtluse arengut.

«Senine toetuste jagamise süsteem on Tallinna ja Tartu poole kaldu. Üleriiklikud konkurentsil põhinevad toetusmeetmed – parem projekt saab raha, tähendab, et ääremaade väiksemate ressursside tõttu on nendel piirkondadel raske Eesti tuumikpiirkondadega võistelda,» tutvustas teemat Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Lauri Läänemets.