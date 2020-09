Tartus päästeti eakas naine vingumürgitusest

Koputuse peale väljus hoonest 70-aastane naine, kes ütles turvatöötajale, et kõik on korras ja abi ei ole vaja. Turvatöötaja aga märkas, et eramu on suitsu täis ja naise käitumine tundus ebaadekvaatne. Samuti oli eakas majaelanik suitsust ja vingust uimane. Turvatöötaja suunas naise värske õhu kätte ja palus häirekeskusel kiirabi ning päästjad appi saata.