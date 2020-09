Katri Raik: tõesti väga ilus etendus Martin Helmelt

Kolmapäeval jõudis Ameerika advokaadi Louis Freeh ja tema bürooga sõlmitud õigusabi lepingu lahkamine riigikogus kulminatsioonini, kui opositsioon proovis umbusaldada rahandusminister Martin Helmet. Umbusaldus läbi ei läinud, kuid seejuures oli märgiline, et ka kolm EKRE koalitsioonipartneri Isamaa saadikut Helmele oma toetust ei väljendanud.

USA advokaat Louis Freeh visiit erikomisjonide istungile tuli kõigile üllatusena ja temaga sõlmitud õigusabilepingu lahkamise peale kulutati kolmapäeval rahandusministri umbusaldamist proovides tunde. «See oli tõesti väga ilus etendus Martin Helmelt. Ega ikkagi vastuseid ei ole,» sõnas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik (SDE) «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus.

«Ma olen täiesti kindel, et opositsioonisaadikute arvates jäid kõik küsimused vastamata ja kõik teemad õhku, aga poliitiliselt seda enam üleval hoida ma ei kujuta ette et neil on võimalik,» ütles rahandusminister Martin Helme umbusalduse läbikukkumise järel.

«Perekond Helmedel on lihtsalt võim koledal kombel pähe hakanud ja seda mõju me näeme. See on see hoiak, et «teen mis tahan ja kui keegi julgeb veel midagi küsida, siis veel karjun ka ta peale»,» nentis riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liige Siim Kiisler (Isamaa) intervjuus.

Riigikogu rõdult jälgis kolmapäeval toimuvat ka Ragnar Meitern. Tegemist on Londonis elava eestlasest investeerimispankuri ja nõustajaga ning 25-aastase karjääri jooksul on ta töötanud näiteks suurpankades Citigroup, Standard Chartered ja ING. Eestil on ta aidanud leida meid USA-s rahapesu-küsimustes esindav advokaadibüroo ja teistpidi on temast saanud Freeh büroo lepinguline nõustaja.

Investeerimispankur Ragnar Meitern büroo palkamises konflikti ei näe. «Huvide konflikti ei näe sellepärast, et mina ei ole olnud üks nendest inimestest, kes seda konkurssi läbi viis. Sellepärast ei näe ma ka huvide konflikti, ma ei olnud kuidagi seotud konkurssi läbiviimisega, nende tingimuste loomisega ja lõpliku otsuse tegemisega.»

Helme ütles, et Meiternist oli büroode valimisel abi. «Kuna ta on pikalt-pikalt töötanud Londonis finantssektoris, puutunud kokku just selle maailmaga, siis piltlikult öeldes tal on väga väärtuslik telefoniraamat,» ütles Helme ja lisas, et Meitern neile kindlat bürood ei sokutanud. Veel rääkis ta, et mullu detsembris kohtus ta ka teiste büroodega, et uurida hinda ja võimalusi. Algselt kutsuti pakkumisele kolm bürood, kuid teised taandasid end huvide konfliktile viidates, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Lõplikult nad siiski otsustasid, et neil on teatud võib-olla huvide konfliktid või on probleem sellega, et tegelikult suuremalt osalt õigusabi büroosid ei taha riiki esindada sellises situatsioonis, kuna neil on eksisteerivad kliendid, kes maksavad neile hästi palju raha. Seda siis pankade poole pealt või riikidest, kust, ütleme, rahapesu tuleb," selgitas Meitern.