Linn pakub rahanõude saanud muuseumitöötajatele psühholoogilist tuge

Linnamuuseumi töötajad on sattunud olukorda, kus ametiasutuse juht on esitanud hallatava asutuse töötajate vastu advokaat Robert Sarve kaudu nõudekirja väidetava au teotamisega tekitatud kahju hüvitamiseks. Nõudekirja 2000 eurole ja advokaadikulude hüvitamisele said ka mitmed eakad ja staažikad muuseumitöötajad, kelle jaoks oli see traumeeriv ja seetõttu on kujunenud olukord stressitekitav kõigile. Linnamuuseumi töötajad on ühel meelel linnapea Mihhail Kõlvartiga, kes on nimetanud ameti juhi käitumist vastuvõetamatuks, teatas muuseumi kommunikatsioonispetsialist Eve Veigel.