Uuring: Leedu väikeettevõtted on Baltimaade digitiigrid

«Ilmselgelt on eri sektorite võimalused ja vajadused digitaliseerimisel erinevad ning info ja side valdkonna liidriroll ei ole siin üllatus. Lisaks ei ole ka üllatus, et maamajanduslikus ettevõtluses on digikanalid vähem levinud ning nende kasutuselevõtt on aeganõudvam protsess ning otsitakse üha rohkem tehnoloogia rakendamise võimalusi. Konkurentsivõime säilitamise huvides tasub iga sektori VKE-del mõelda, kuidas oma tegevust digitaliseerimisega kaasajastada,» ütles SEB Panga juhatuse liige ning jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.