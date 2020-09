Politsei tabas Paides seitse ilma loata töötanud Ukraina kodanikku

Petersi sõnul võib vastavalt välismaalaste seadusele Eestis lühiajaliselt töötada välismaalane, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ning kelle töötamine on enne tööleasumist registreeritud PPA-s.

Paides tuvastatud rikkumisest hoolimata on Petersil hea meel tõdeda, et Raplas, Pärnumaal ja Läänemaal seadusliku aluseta Eestis viibinud või töötanud välismaalasi ei leitud. «Töötajate registreerimine aitab kaitsta nii tööandja kui ka Eestisse saabuva töötaja huvisid. Kiidan ettevõtteid, mis on selle eest hoolt kandnud, et nende töötajad on õigeaegselt ja nõuetekohaselt registreeritud,» ütles Peters.