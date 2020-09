Evelyn Sepp: Rootsi riik ei ole algusest peale käitunud Eestiga ausalt ja avameelselt

Sepp rääkis «Ringvaates», et nende kaadrite puhul on tegemist augu olemasolu kinnitava juba kolmanda allikaga ning Eesti on osalenud mitmes laevahuku uurimises, kuid muutunud pole midagi.

«Mis on põhiline etteheide? Tõenäoliselt Eesti avalikkus ei adu seda, et rahvusvaheline uurimiskomisjon või vähemalt Eesti osalised ei ole kunagi näinud adekvaatset tõendite baasi. Tunnistused, mis on olnud nende põhjal järelduste tegemisel, on olnud kas moonutatud ja valikulised ja paljude tunnistuste puhul pole selget arusaamist, miks neid pole arvestatud, kuigi nad tõestaksid mingeid teistsuguseid versioone,» rääkis Sepp.

Mis puudutab filmikatkeid, mida rahvusvahelisel uurimiskomisjonil on olnud võimalik kasutada, siis ka need on Sepa sõnul olnud manipuleeritud ja kokku lõigatud. «Eesti esindaja oli küll sellel laeval, kui neid (videot – toim.) ametliku uurimise käigus tehti, aga millegipärast ta saadeti siis magama, kui tegelikult sukelduti nö tundlikesse osadesse,» on Sepp kriitiline.

Kui peaks tulema Estonia huku uus uurimine, siis selle käigus tuleks Sepa arvates kindlasti uurida peamist tõendit ehk laevakere. «Kuni me pole sellest täit ülevaadet saanud, ei ole meil mitte ühtegi asjaolu, millele toetudes kinnitada, et üks või teine asi vastab tõele või mitte.»

Saatejuht Jüri Mutika küsis Sepalt, mis ikkagi Rootsi pool valetab. Saatekülaline vastas, et seda peaks rootslastelt endilt küsima, kuid tuletas samas meelde 1994. aastat, mil Eesti riik oli alles lapsekingades ja vajas kõikvõimalikku toetust. «Napilt kuu aega enne seda oli Rootsi riik olnud meie peamine partner ja patroon, tänu kellele suuresti Vene väed Eestist ära toimetati. Meil ei olnud palju sõpru sellel ajal ja kõik muu selle ümber – ma arvan, seda tuleb mõista ja ajastu kontekstis aduda,» meenutas Sepp toonast poliitilist hetkeolukorda.