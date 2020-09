Kokk: Euroopa vajab selget eesmärki mereprügi vähendamiseks

Eesti keskkonnaminister Rene Kokk märkis kohtumisel, et Eestil on valminud mereprügi plaan ning ka Euroopa peab seadma selged eesmärgid mereprügi vähendamiseks.

"Üleilmselt merd ohustav plastikureostus on süvenevaks probleemiks ka Läänemeres. Mereprügi probleem, kui selline, on maismaal aset leidva puuduliku jäätmekäitluse tagajärg. Kui plastik on meres, siis on selle kokku kogumine ja välja püüdmine väga keeruline, kohati võimatu. Meie jaoks on oluline, et nii globaalsel, Euroopa Liidu kui ka regiooni tasandil seataks konkreetsed mõõdetavad eesmärgid plastiku vähendamiseks ning neid ka ellu rakendataks,“ lausus keskkonnaminister.