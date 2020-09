Toidupanga juht plaanib maailmale eeskuju näidata

Tänavu tähistatakse 29.septembril esmakordselt rahvusvahelist toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse päeva. ÜRO kuulutas selle välja möödunud aasta lõpus, et me kõik mõtleksime kuidas hoiduda toidu raiskamisest. Iga kilogrammi toidu tootmiseks on kulunud sadu kuni tuhandeid liitreid puhast vett, paljud inimesed on selleks teinud tööd ja kulutanud energiat, et see toit meie lauale jõuaks.