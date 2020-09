Riigikohus: PRIA registriandmeid usaldanud põllumehelt ei või toetust tagasi nõuda

Kaebaja tugines toetusi taotledes PRIA põllumassiivide registri andmetele. Kohtu hinnangul on ekslik asutuse seisukoht, et taotleja peab ise tegema sobivate meetoditega kindlaks nõuetele vastava põllu pindala. Toetuse taotleja peab küll märkima kaardile oma põldude asukoha ja vajadusel täpsustama maa kasutust, kuid maksimaalne toetusnõuetele vastav pind tuleb usaldusväärselt ja täpselt kindlaks määrata just PRIAl. Seejuures peab asutus arvestama ka põllumaa seisundit.