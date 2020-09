Mereväe ülem: allveelaev poleks kokkupõrkest Estoniaga niisama ja märkamatult pääsenud

Jüri Saska rääkis «Ringvaates», et Läänemerel sõitvad allveelaevad on veeväljasurvega 1500-3000 tonni ja kui selline veesõiduk põrkaks ligi 10-meetriste lainete keskel kokku umbes 15 500-tonnise Estoniaga, ei pääseks allveelaev niisama. «Ma arvan, et see allveelaev ei oleks pääsenud puhta nahaga ja läinud lihtsalt vestiesist puhastades sadamasse,» sõnas Saska.

Saska selgitas, et kui on torm ja ligi 10-meetrised lained, siis kõige hullem koht, kus sel ajal merel olla, on just allveelaevas. «See peab olema hädaolukord, kui ta tuleb sellise tormiga pinnale. Ja kui ta juba pinnal oli ja kui see oli hädaolukord, küllap ta siis oma hädast oleks teada andnud.»