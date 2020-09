Kanal 2 lahkub vabalevist

AS Postimees Grupp otsustas koroonakriisi esimese laine ajal, et eriolukorras kõikide televaatajate informeerimiseks on oluline taotleda Eesti suurima vaatajaskonnaga erakanalile vabalevi luba. Praeguseks on koroonaviirusest saanud kogu maailmas inimeste jaoks uus normaalsus ning puudub otsene vajadus vabalevis jätkata.