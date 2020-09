Terviseamet: haiglaravi vajavate inimeste osakaal tõuseb

«Haigestumus on meil kasvutrendis,» lausus Sepp. Peamiselt kasvab nakatumine Harjumaal, Ida-Virumaal ja Võrumaal. Ometi näeb terviseamet, et üle pika aja on haigestumus Ida-Virumaal pigem pidurdunud. «Esimest korda on uusi juhte tulnud juurde vähem kui tervenuid,» lisas Sepp. Üle Eesti on viie haigestunuga koldeid kokku alla 20. Üks kolle on saanud alguse Lääne regioonis, ent selle kolde liikmed on üle Eesti laiali ning seetõttu ei saa Lääne regiooni lisada kollet.

Nakatumised on toimunud peamiselt pereringis, töökeskkonnas ja õppeasutustes. «Sissetoodud haigusjuhtude osakaal on meil langenud,» lausus Sepp. Positiivsena näeb ta seda, et siiani suudab amet tuvastada, kus koroonaviirusega nakatumised on toimunud. «See tähendab, et meil on lihtsam leida lähikondseid,» lausus ta.

Haigestunute vanus on muutunud

«Mõne võrra huvitav struktuur on olnud haigestumiste vanusega. Kui eelmisel nädalal oli enamus nakatumisi 30-40aastaste seas, siis täna haigestuvad peamiselt kooliõpilased,» lisas Sepp.

Terviseameti nakatumisring näitab, et nakatutakse koolis või tööl, siis sealt kantakse see edasi pereringi ning sealt läheb see edasi perekonna liikmete kooli või töö juurde.

«Nakatumine kasvab nii alla kui ka üle 50aastase vanuserühmas. Üle 50aastaste nakatumine kasvab lähiajal,» lisas Sepp, lisades, et lähiajal suureneb Eestis ka hospitaliseerimise osakaal.