Suur osa Lasnamäest jääb esmaspäeval ilma veeta

«5. oktoobri kella kaheksast õhtul kuni 6. oktoobri keskpäevani on suurem veekatkestus. Selle põhjus on see, et me peame remontima ja välja vahetama surveveetorustikku, me peame selle ümber ühendama uue süsteemiga,» rääkis abilinnapea Kalle Klandorf.

Ta lisas, et mõne nädala pärast tuleb uus samasisuline teade, sest siis on vaja teine samasugune veetoru ära vahetada. «Me ei saa kahte toru korraga remontida, sest sel juhul jääks terve Lasnamäe üsna pikaks ajaks ilma veeta. Selle tõttu remonditakse torusid ükshaaval,» selgitas Klandorf.

Järgmise esmaspäeva õhtul jäävad veeta Kalevipoja, Punase tänava, Smuuli tee ja Varraku tänava vahelisel alal asuvad elamud ja muud hooned. Tallinna Vesi paigutab sellesse piirkonda katkestuse ajaks kaks viie- ja kas 3,5kuupmeetrist veepaaki. Veemahutid paigaldatakse Kalevipoja 2 ja 4 majade vahele, Vikerlase ja Kalevipoja tänavate nurgale, Kalevipoja 8 ja 10 majade vahele ning Kalevipoja ja Kalevipoja põik tänava nurgale.

«Inimestel tasub enne veekatkestust siiski pisut vett varuda. Sest võib juhtuda ka nii, et nendes majades, mida veekatkestus ei puuduta, võib veesurve ülemistel korrustel olla madalam. Me tõstame survepumba võimsust ja loodame, et teistes majades läheb kõik hästi,» rääkis Klandorf.