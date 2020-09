Vabatahtlikud korjasid linnadest kokku üle 700 kasutatud süstla

MTÜ Convictus Eesti kahjude vähendamise teenuse juht Greete Org toob välja, et kahjude vähendamise teenus on mõeldud kõigile, kes narkootikumide tarvitamisega mingil moel kokku on puutunud, seda olenemata tarvitamise viisist. «Meie juurde on oodatud nii tarvitajad, kui nende lähedased, mitte kedagi ukse pealt ära ei saadeta. Ükskõik, millise mure korral, pöörduge julgelt kahjude vähendamise keskusesse,» lisas Org.