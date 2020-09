Randpere: Eesti rikub juba 18 aastat Soome ja Rootsiga sõlmitud hauarahulepet

Tartu Ülikooli juristiharidusega poliitik Valdo Randpere möönab, et Eesti, Soome ja Rootsi sõlmitud Estonia hauarahuleping on küll keeruline, ent kinnitab, et Eesti on seda rikkunud juba 18 aastat, sest ei ole täitnud lubadust kriminaliseerida uppunud Estonia vraki juurde sukeldumine.