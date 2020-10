FOTOD ⟩ Eesti-Läti keeleauhinna pälvis läti keele õppejõud Eestis

«Ilze Tālberga on pühendunud läti keele ja kultuuri õpetamisele Eestis. Ta on sukeldunud oma töös grammatika süvakihtidesse, aga oma läti kirjanduse tõlgete läbi pugenud ka inimeste hingedesse,» ütles Reinsalu. «Ilze on öelnud, et ’eesti keel on minu elu armastus ja ma ei tüdine sellest.’ See on ääretult ilus motiiv ka meie kahe kultuuri lähedusele,» lisas ta.