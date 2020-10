Lääne-Tallinna keskhaiglas suri koroonaviirusesse nakatunu

Lääne-Tallinna keskhaiglas suri koroonaviirusesse nakatunud 84-aastane naine, kokku on Eestis surnud 65 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Lääne-Tallinna keskhaiglas suri koroonaviirusesse nakatunud 84-aastane naine, kokku on Eestis surnud 65 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 467 Covid-19 haigusjuhtumit 454 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2 643 inimest. Neist 2028 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 615 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.