156 perearstikeskust teenisid mitterahuldava hinnangu

«Kohapeal hindab kolme liikmeline auditeerimismeeskond näiteks seda, kas perearst on osalenud piisavalt koolitustel, kuidas on tagatud vastuvõtule registreerimine pidades silmas, et tõsisema terviseprobleemiga patsient pääseks vastuvõtule samal päeval. Kontrollitakse ka digitaalsete tervisekaartide ja patsiendi haiguslugude olemasolu tervise infosüsteemis. Samuti vaadatakse, kas pereõde osutab iseseisvaid vastuvõtte, omades selleks ka eraldi töökohta ja -vahendeid ning kas õde on läbinud erialaseid koolitusi,» selgitas hindamisprotsessi Eesti perearstide seltsi juhatuse liige ja perearst Elle-Mall Sadrak.