Estonia uuring: parvlaevale võis merepõhjas vajudes tekkida mitu lõhet

Sama ütlevad ka temaga kaasas käinud eksperdid. Viimaks kinnitasid mitut auku ka sarja tegijad.

Mart Luik koos Tallinna Tehnikaülikooli ekspertidega käis enne filmi avaldamist Oslos vaatamas vee all drooniga filmitud kaadreid.

«See sai põhjalikult ära kirjeldatud. Nüüd oli seal selline episood, kus mina andsin intervjuud Norra ajakirjanikele ja samal ajal näidati tehnilistele ekspertidele hästi lühikest klippi. Umbes 15-sekundilist klippi arvutist. Mis oli niiöelda must materjal. Ja seal nad esiteks nägid merepõhja ja mere põhjas on seal tegelikult selline kivine pinnas, mitte nõnda nagu filmitegijad tegelikult väitsid. Ja justkui nägid ka vigastust ESTLINE kirja osas,» ütles Mart Luik.

Tema näidatud joonisele on märgitud lõhe kirja «ESTLINE» esimese E-tähe alumise osa ees. Sellest kirjutasid eksperdid ka raporti.

«Nüüd filmis, mis meil on linastunud ja infovoogu tekitanud, seal midagi sellest ei räägita. Me oleme palunud filmitegijatelt, et me näeksime kogu veealust materjali,» rääkis Luik. «Nad ei ole sellele veel selgelt vastanud, aga me eeldame, et me saame kuidagi kokkuleppele.»

Siiski märkis Luik, et Eesti ekspertide hinnangul on Estonia keres rohkem vigastusi kui sarjas toodud üks auk ja need on seotud aluse vajumisega.

«Seal on kõva pinnas või kivid ja need võivad olla koostoimes tegelikult ja kui laev vajub alla ning seal on terav nurk, siis ta servaga võib vigastada,» ütles Luik.

«Tegelikult täiskindlust saab selles olla moel, et me uurime kogu selle asja uuesti. Need konkreetsed uued leiud uurime omade vahenditega, sõltumatult sellest filmistuudiost. See hõlmab minu arusaamist mööda ka täiendavaid veealuseid kaadreid.»

Küsimusele, miks valitsuse liikmed ei ole varem rääkinud kahtlustest, et Estonias võib rohkem vigastusi olla, vastas Luik, et samas kindlust selles osas ei olnud ja sarjatootjad ise rääkisid ühest vigastusest.