Eesti rahvaülikoolid korraldavad tasuta virtuaalse õpipäeva

Rahvaülikoolide liidu koduleheküljelt leiab hommikust õhtutundideni kestva õpipäeva kava erinevatest loengutest, esitlustest ja praktilistest ettekannetest. Kõik 13 ERL-i kuuluvat kooli on välja mõelnud põnevad loengud väga erinevatel teemadel. Juttu tuleb Eesti õlust tsaari laual ja putukate söömisest kuni lilleseade ning toote- ja teenusedisainini.

Üritus toimub täiskasvanud õppija nädala raames. Osalema on oodatud kõik täiskasvanud. Pooletunniste ettekannete juurde saab kodulehe kaudu ühineda igal ajahetkel ja koolitusplatvormi kaudu saab koolitajatele kommentaare jätta ja küsimusi esitada. Eesti Rahvaülikoolide liidu juhatuse liikme Maire Breede sõnul on rahvaülikoolide päeva tähistamine üks suur pidupäev, millest igaüks leiab just enda maitsele midagi sobivat.