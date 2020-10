«Seda peaksid saama kasutada kõik Euroopa Liidu kodanikud nii oma igapäevaelus kui ka ettevõtluseks. Seetõttu on mul äärmiselt hea meel, et Euroopa Komisjon teeb juba järgmisel aastal ettepaneku selle algatuse ellu viimiseks,» vahendas Ratase sõnu Keskerakonna sotsiaalmeedia.

Euroopa Liit seadis kolm aastat tagasi Eesti eesistumisel Tallinna digikohtumisel sihi ühtse digitaalse siseturu lõpule viimiseks, andmete vaba liikumise kui viienda põhivabaduse edendamiseks, võtmetehnoloogiates Euroopa tehnoloogilise baasi uuendamiseks ning piisava rahastuse olemasoluks digipöörde elluviimiseks. «Mul on hea meel, et oleme alates neist päevist palju edasi jõudnud, digipööre on sama oluline kui rohepööre,» lausus peaminister.