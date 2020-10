Vakra: ainult taaskasutatav mask aitab vähendada kilekottide mägesid

«Lisaks tuleb ühiselt mõista, et kui näomaskide kandmine muutub kohustuslikuks, peavad avalikku ruumi tekkima ühekordsete maskide jaoks ka vastavad jäätmekonteinereid. Täna võib selliseid spetsiaalseid prügikaste juba mõnes kohas leida, aga need ei tohi jääda üksikjuhtumiteks,» selgitas Vakra.

Kuigi ühekordseid maske on võrreldes riidest maskidega lihtsam ja mugavam kasutada, võiksid just taaskasutatavad maskid olla SDE hinnangul inimeste esimene valik.

«Tegin ettepaneku Tallinna juhtidele, et roheline pealinn näitaks eeskuju ja et eelpoolnimetatu vajab linnarahva hulgas propageerimist ja ära tegemist. Kõik see on kahjuks meie uus normaalsus ning lahendused tuleb leida enne, kui kasutatud kilekottide ja kasutatud maskide mägedele alla jääme,» lisas volikogu liige Vakra.