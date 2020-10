Mailis Reps: õpetajate poole pöördutakse, kui on vaja head nõu

«Sellisest kevadest ei oleks osanud Oskar Lutsu Kevade tegelased undki näha, kuid samas on tänaseni jäänud kehtima palju ka sellest, mida kõneles õpetaja Laur. Kui kahte rehkendust ei jõua, võib mõnikord teha ka ühe, kuid mida õpid, õpi hästi – need on tarvilikud soovitused praegugi,» lausus minister.

Postimees avaldab ministri kõne täiesmahus:

«Austatud haridusrahvas, head hariduse sõbrad!

Meid on täna siin saalis koos vähem kui tavaliselt. Ajad on sellised. Usun, et teleülekande vaatajaid on jällegi selle eest palju. Aga mis tänasel päeval kõige tähtsam:

p a l j u on meil ka väga häid õpetajaid. Õpetajaameti olulisust tajume rohkem kui kunagi varem.

Tuletades meelde esimest rida ühest kõige armastatumast raamatust, püüan seda veidi ümber sõnastada: kui Arno isaga kodus arvutiekraani juurde jõudis, oli distantsõpe juba alanud. Sellisest kevadest ei oleks osanud Oskar Lutsu Kevade tegelased undki näha, kuid samas on tänaseni jäänud kehtima palju ka sellest, mida kõneles õpetaja Laur. Kui kahte rehkendust ei jõua, võib mõnikord teha ka ühe, kuid mida õpid, õpi hästi – need on tarvilikud soovitused praegugi.

Selge on see, et õppimine ja õpetamine sünnib koostöös, mis omakorda ei ole võimalik suhtlemiseta. Eriti oluline on see siis, kui õppijad ja õpetajad üksteisega klassiruumis kohtuda ei saa. Sel kevadel õppisime kõik väga palju – õppisime teisiti õppima ja õpetama. Kallid õpetajad, te lõite võrratuid lahendusi selleks, et ootamatutes oludes seda parimal moel teha. Olen teile südamest tänulik. Samuti tänan kõiki, kes nii õppijaid kui õpetajaid kodudes toetasid.

Teie kõigi suurepärase töö taga on muidugi väga palju tarkust ja kogemusi. Õpetajad on alati olnud nii eestvedajad kui ka eeskujud. Nii oli see Paunvere lugude ajal, nõnda on see ka praegu. Ikka on õpetajad need, kelle poole pöördutakse, kui on vaja head nõu. Ka nüüd, mil peab hoolega kaaluma, kuidas käituda, mida teha või tegemata jätta, vaadatakse ikka küsivalt haridusrahva poole, sest teatakse, et nad kõik on targad ja vastutustundlikud.

Sõltumata sellest, kas teie ees on mudilased või hoopis väärikas eas õppijad, kas te seisate klassiruumis või viibite helendava ekraani ees, ikka oskate äratada huvi ja uudishimu. Viimasest saavad aga alguse suured asjad. See aitab meil üheskoos hakkama saada raskustega. Nii kasvame rahvana ning viime edasi oma keelt, kultuuri ja riiki.

Täna tunnustame neid, kellel on erilisi teeneid Eesti hariduse ees. Täname lasteaia- ja kooliõpetajaid, õppejõude ja tugispetsialiste, koolijuhte ja huvihariduse õpetajaid ja kõiki teisi, kes on teinud tööd hariduse heaks suure pühendumusega.

Ilusat saabuvat õpetajate päeva!»