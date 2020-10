Pandeemia venitas enam kui pool aastat tänavuse Virumaa kirjandusauhinna üleandmist

«Auhinnateate sain juba enam kui pool aastat tagasi, auhinnaraha sain samuti tükk aega tagasi kätte. Kasutasin seda muu seas katusevärvimiseks. Et täna oli selline pidu ja sellised rahvatantsijad… Kirjanduses on samuti nii, et seal võib olla kompositsioon ja puha, aga kui seal pole powerit, pole asjal mõtet. Neis rahvatantsijais oli see power olemas. Tore oli siia, Jõhvi, koos nooremate lastega tulla – tegime mõnusa sõidu. Lapsed sai kaasa võetud ka selle tõttu, et siin oli laat. Lastele väga meeldivad laadad ja väiksema poisi ostsin ära teatega, et laatadel on suhkruvatti. Ja oli ka! Meil on Jõhvi surnuaias sugulaste hauad, korrastame need ja süütame neil küünlad. Päev on korda läinud – mina sain preemia, laps suhkruvatti ja naise suguvõsa hauad saavad korda,» ütles Urmas Vadi Postimehele.