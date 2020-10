Mart Helme: säilmed tuleb Estonialt üles tuua

Mart Helme sõnul peaksid eestlased laeval oleva iga kajuti, auto ning autokoorma läbi otsima, lisaks tooma inimeste säilmed merepõhjast välja ning inimeste isiklikud asjad läbi otsima.

«Kui me tahame lõpetada kõik spekulatsioonid ja öelda, et mingeid vandenõuteooriaid ei ole või kui need, mida on vandenõuteooriaks tembeldatud, vastavad tõele, siis meil tulebki alla minna ja laev läbi uurida. Ma olen kindel, et sealt on väga palju olulist tõendusmaterjali ära viidud. Ma ei tea, kelle poolt. Aga ma arvan, et kõik ei ole sealt ära viidud ja kui me süstemaatiliselt võtame laeva sisemuse uurimise käsile ning vaatame läbi kajutid. Muide, toome välja inimeste säilmed, tuvastame need, anname üle omastele, laseme korralikult maha matta - see ei ole hauarahu rikkumine, see on täiesti humanitaarne missioon.»

EKRE juhtpoliitikute sõnul tagab vaid säilmete üles toomine hukkunutele tegeliku rahu. Martin Helme tõi välja, et hauarahu leping sellisel kujul on maailmas pretsedenditu. Rahandusministri sõnul on Estonia rahvusvahelistes vetes ja kuna laev kuulus Eesti lipu alla, siis on tegu Eesti territooriumiga. Seega puuduvad Rootsi riigil hoovad seal uuringuid tegevaid eestlasi kriminaalselt vastutusele võtta. Samas tõdes Helme, et uurimiskoostöö Rootsi riigiga on vajalik.

«Kui on toimunud kuritegu, siis ekshumeeritakse inimesi kogu aeg,» märkis Martin Helme. «Hauarahu ei ole mingi absoluutne asi, mille pärast me jätame kontrollimata. Justnimelt selle pärast, et see on 852 inimese haud, tuleb lõplik tõde välja selgitada. See on auvõlg nende ees.»

Siseminister lisas, et kui esialgse hinnangu kohaselt pidi Eesti tuukriteenuse välismaalt sisse ostma, siis nüüd on selgunud, et Estoniale sukeldumiseks vajalik võimekus on olemas ka Eesti enda eraettevõtetel.

Samuti kritiseerisid Helmed teadlasi ja eksperte, kelle hinnangul on kerel avastatud augud põhjustatud kivisest merepõhjast. Mart Helme nimetas sellist juttu ajavaid teadlasi kinniostetuseks. «See on piinlik. See kivi peab ju kuskil olema. Aga seda kivi me küll kuskil seal ei näinud.»