FOTOD ⟩ Hääletusvõistlusel selgus, et eestlased on pigem kassirahvas

Hääletusvõistlus toimus spetsiaalsel veebiplatvormil www.kassvoikoer.ee 31. augustist 3. oktoobri südaööni. Lõpptulemus näitas, et 50,1 protsenti hääletas, et ollakse kassirahvas ning 49,9 protsenti, et ollakse pigem koerarahvas. Kuu aega kestnud hääletuse eesmärk oli julgustada inimesi seisma loomade heaolu ja ohutuse eest

Hääletusvõistlus toimus kõigis Balti riikides ja kogus kokku ligi 150 000 häält.

«See näitab selgelt, kui palju inimesi seisab meie ühiste väärtuste eest seoses loomade heaolu ja ohutusega. Nii kassid kui ka koerad on imelised lemmikloomad ja imetleme inimesi, kes annavad neile kodu, korraliku hoolitsuse ja armastuse. Rahvusvahelise loomakaitsepäeva tähistamiseks annetame Eesti loomade varjupaikadele 7 tonni lemmikloomatoitu. Sarnane annetus jõuab ka Läti ja Leedu loomade varjupaikadesse ning kõik annetused saabuvad lähinädalatel,» rääkis Skaiste Sruogaite, Marsi korporatiivküsimuste direktor Balti, Balkani ja Aadria riikides.

Varjupaikade MTÜ, kuhu kuuluvad Tallinna, Valga, Viljandi, Võru, Pärnu ja Läänemaa varjupaigad, üldjuhi Triinu Priksi sõnul kulus neil näiteks septembris Varjupaikade MTÜ kuues varjupaigas kokku 91 kilo loomatoitu päevas, seega annetusest on palju abi.

«Lemmikloomade elukvaliteedi parandamiseks peaks ennekõike juurduma arusaam, et lemmikloomade elu sõltub täielikult meist, inimestest, ja meie ka vastutame nende eest. Enne looma võtmist tuleb sügavalt kaaluda, kas ta ikka sobib meie eluoluga, kas meil on temaga tegelemiseks piisavalt aega ja ka rahalisi vahendeid, tagamaks sobilik toit ning veterinaarabi. Kindlasti peaks loom olema kiibistatud ja omaniku andmed registrisse kantud – see tagab, et eksinud lemmiku saab koju tagasi aidata,» rääkis Priks.

Hääletusvõistluse «Kass või koer?» tulemuste teatavaks tegemiseks kogunesid täna loomade varjupaika Varjupaikade MTÜ laulja Helen Adamson ja näitleja Lauri Pedaja, kes tutvusid lähemalt Tallinna varjupaiga ja sealsete elanikega.

Adamsoni sõnul oli ta suur hea meel just selle üle, et ta sai olla kasside tiimijuht. «Jagan väga aktiivselt oma sotsiaalmeedias pilte ja videoid oma kassist Käpikust. See oli hea võimalus kassisõpradele meelde tuletada, kui palju on loomi, kes vajavad abi ja märkamist. See oli minu peamine eesmärk, miks kampaanias osalesin. Olin küll rohkem kasside tiimi poolt, kuid võistlus oli väga tasavägine ja hea oli näha, et eestlased armastavad loomi võrdselt,» rääkis ta.