Irja Lutsar: loodetavasti oleme kuu aja pärast koroonavaktsiinide suhtes targemad

«Kogu maailm ootab pinevusega esimeste vaktsiinide tulekut, aga praeguseks on enamus eksperte arvamusel, et kui asjad väga hästi lähevad, peaks vaktsiin laiemale elanikkonnale olema kättesaadav 2021. aasta suvel,» kirjutab Irja Lutsar sotsiaalmeedias.

Kellele on vaktsiin mõeldud ning kuidas seda kasutama hakatakse, peaks tema sõnul selguma kolmanda faasi uuringutes. «Praegu on kolmanda faasi uuringutesse jõudnud 11 vaktsiinikandidaati. Nendest kõige enne on oodata esmaseid tulemusi Pfizeri/BioNTech vaktsiini kohta. Vaatamata uuritavate arvu suurendamisele 30 000-lt 43 000-le, lubatakse esmased tulemused avaldada oktoobri lõpus,» teatas Lutsar. Professor täiendas, et näiteks AZ/Oxfordi vaktsiini kliinilised uuringud peatati septembri algul kõrvalnähu tõttu.